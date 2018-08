Herečka z kampaně MeToo sama obtěžovala mladíka. Musela mu zaplatit

Bennett tvrdil, že Argentová na něj sexuálně zaútočila, když mu bylo 17 let. Vzájemný spor mezi sebou oba herci urovnali mimosoudně nedlouho poté, co Argentová loni v říjnu listu The New Yorker řekla, že Weinstein ji před 20 lety na festivalu v Cannes znásilnil. Weinsteinova aféra otřásla nejen filmovým světem, když přiměla řadu obětí sexuálního zneužívání svěřit se se svými traumaty.



Argentová a Bennett si spolu zahráli už ve filmu z roku 2004 Srdce je zrádná děvka, v němž ztvárnili role matky-prostitutky a jejího syna. Bennett tvrdí, že v roce 2013 měl sex s Argentovou v jednom kalifornském hotelu. V Kalifornii je přitom zákonná věková hranice pro sex 18 let.

Bennett ve svém oznámení o záměru podat žalobu údajně tvrdil, že styk byl pro něj traumatizující a poškodil jeho kariéru. The New York Times uvedl, že má k dispozici i selfie fotografii zachycující Argentovou a Bennetta společně v posteli.