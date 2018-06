Asi se nevdám

Můj tatínek se vždycky smál svému tatínkovi, že chová včely. Říkával mu: »Nechápu, proč chováš takový jedovatý potvory.« Později začal také chovat včely. Když jsem se tomu podivovala, řekl, že až jednou dostanu rozum, stane se ze mě rovněž včelařka. Modlím se, abych ten rozum nikdy nedostala. Díkybohu je mi teprve třináct, takže to nehrozí. Kvůli tatínkovým včelám se mi posmívá celá vesnice. Veliký včelín jako by tvořil pomyslnou přehradu mezi mnou a ostatními dospívajícími. Bodejť by si ze mě netropil žerty sousedovic Jarouš, když vidí, jak sázíme brambory ve vatovaných kabátech a včelařských kuklách (záhony jsou totiž vedle úlů). Onehdy byl horký den, celá sousedovic rodina seděla v plavkách u bazénu a se zájmem koukala do naší zahrady, kde se odehrávalo toto: Rojily se včely, takže tatínek oblékl neprodyšný oděv, korunoval to včelařskou kuklou, vlezl na štafle a mezitím, co se chystal setřást roj do rojáčku a zavřít ho do sklepa, roj se zvedl a se strašlivým hučením uletěl. Všimla jsem si, že se v tatínkových očích objevily slzy, zatímco sousedé u bazénu naopak slzeli smíchy. Jakmile se trochu uklidnili, tatínek se jich zeptal: Nevíte náhodou, kam letěly?« Všichni jsme pořád oteklí. Listonoš se k nám bojí a podomní obchodník nezazvoní ani omylem. Ještě že nemám sourozence, byli by neustále poštípaní. Tatínkovi to nevadí, s jedovatým hmyzem si rozumí. Sršně chytil normálně do ruky. Včely nosí už i na těle. Dnes přinesl do kuchyně dvě: jednu na krku a jednu dokonce pod košilí. Myslím, že se kvůli včelám nikdy nevdám. Až zazvoní nápadník a tatínek mu otevře v montgomeráku z roku 1956, ve včelařské kukle a s houfem běsnících včel za zády, nápadník vezme roha. Včely ho budou honit až ke kostelu.