Poznali byste ho? Za Karla Lagerfelda se oblékl Ashton Kutcher

V podobě známého návrháře si Kutcher říká Darl. Je to jen jeden spot ze čtyř pro reklamu na brambůrky Popchips, do kterých herec sám investoval.

Kutcher v reklamě napodobuje Lagerfelda nejen vzhledem, ale i přízvukem a podobnými výroky, za které bývá návrhář kritizován.

V reklamě si postava jménem Darl snaží přes obrazovku domluvit rande.

skutečný Karl Lagerfeld

"Peníze tvoří vkus a já mám obojího spoustu. Zázraky v mé puse staví Eiffelovu věž v mých kalhotech," snaží se upoutat budoucího partnera Darl. "Vše přirozené je krásné. Jako můj obličej," říká a představuje svého psího mazlíčka jménem Poo Poo, kterého krmí chipsy, protože "on žere jen košer jídlo, žádné mléko ani maso."

V další reklamě hraje Kutcher bollywoodského producenta Raje, který hledá partnerku, jež by byla stejně sexy jako Kardashianová.

S tímto kouskem ale narazil. Na Twitteru se kvůli jeho tmavému vzhledu a napodobování indického přízvuku strhla bouře, v níž ho lidé viní z rasismu. Kutcher si prý střílí z Indů, kteří jsou v této reklamě předmětem posměchu.

Ashton Kutcher před proměnou Ashton Kutcher po proměně

"Je to banální, nezábavná reklama ukazující Kutchera s hnědou tváří, jak mluví o svých romantických možnostech, celá pointa je v tom, že to dělá ve falešném indickém oblečení a s přízvukem. To je vše. Jinak v tom vážně není jiný vtip," píše indický blogger Anil Dash, který rozhořčení Indů na Twitteru chápe.

"Když v roce 2012 dáte hnědý make-up na bělocha, aby s "vtipně" špatným přízvukem prodával bramborové lupínky, pak se ubíráte špatným směrem," dodal Dash a obrací se tak na samotnou firmu, která reklamu zadala.

Mluvčí společnosti Popchips se za kampaň omluvil s tím, že neměli v úmyslu kohokoli urazit. "Nová celosvětová kampaň seznamovacích videí čtyř různých osob byla vytvořena, aby budila smích a nikdy neměla stereotypizovat ani nikoho urážet. V Popchips přijímáme všechny druhy tvarů, chutí a barev," prohlásil.