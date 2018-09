Ashton Kutcher srazil mladíka na skútru, spravila to společná fotka

Kutcher odjížděl ze studií Sunset Bronson na hlavní cestu. V místě, kde je velmi špatný výhled, se srazil s Marenghim na skútru.

„Je fakt, že tam není vidět za roh, takže on zrovna vyjel a neviděl mě. Srazil mě, a když jsem spadl a zase vstal, zjistil jsem, že je to on,“ svěřil Marenghi magazínu Entertainment Tonight.

„Zeptal se: ‚Jste v pořádku? Je mi to moc líto.‘ A já řekl: ‚Jo, jsem v pohodě, ale jste Ashton Kutcher? Můžu se s vámi vyfotit?‘ Nebylo to nic vážného, jen jsem přepadl, byla tam paní z ochranky, která nás vyfotila. A bylo to,“ popsal Leo.

Odřené koleno podle něj není důvod, aby mu Ashton dával víc než společnou fotku.

„Myslím, že byl v šoku, že je to vše, co chci. Ale já jsem spěchal. Poté se zeptal: ‚Jste si jistý, že jste v pořádku?‘ A já řekl, že mám jen odřené koleno a trochu to bolí, trochu taky záda a ramena. Ale jinak jsem měl štěstí. Nezranil mě nijak vážně,“ dodal Marenghi.