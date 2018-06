Ashton Kutcher a Mila Kunisová se tajně vzali, tentokrát prý doopravdy

Americká média berou víkendovou svatbu hereckého páru jako jistou věc, přestože ji zatím jejich mluvčí nepotvrdil. O svatbě Kutchera a Kunisové se spekulovalo už na jaře, kdy se herečka objevila v talk show s údajně snubním prstenem na ruce. Na otázku, jestli už jsou svoji, pak odpověděla: „Možná.“

Ještě předtím se pár pod novoroční přání na sociálních sítích podepsal jako Kutcherovi.

Mila Kunisová se přitom sňatku dlouho bránila. Byla přesvědčená, že se nikdy nevdá. Říkala to také svým rodičům. „Nikdy jsem se nechtěla vdávat. Od 12 let jsem rodiče připravovala na to, že nebudu mít svatbu. Pak se věci změnily, našla jsem svou životní lásku. Teď si o svatbách myslím tohle: Nikoho nezvěte. Udělejte to soukromě a tajně. Moji rodiče s tím nemají problém. Mají radost, že řeknu ano,“ prozradila magazínu W.

Kutcher a Kunisová se potkali během natáčení seriálu Zlatá sedmdesátá. Herec pak žil s Demi Moore a jejich manželství bylo oficiálně rozvedeno v roce 2013. To už rok chodil s Kunisovou. Loni se dvojice zasnoubila a na podzim se jim narodila dcera Wyatt.