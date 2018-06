Kutcher a Kunisová už lásku nezapřou, líbali se na veřejnosti

"Byli posazeni na gauč na stejné straně stolu a Mila pořád prohrabávala Ashtonovi vlasy. Pak se bradou opřela o jeho záda a odpočívala tak na něm, pořád si pohrávala s jeho vlasy a masírovala mu ramena," svěřil svědek z večírku magazínu Us Weekly. Dvojice se ještě toho večera před svědky políbila.

A nebylo to poprvé ani naposled, co se k sobě chovali jako pár. Podle zdroje deníku The Sun spolu dokonce bydlí.

"V podstatě spolu žijí. Jako každý čerstvě zamilovaný pár jsou pořád spolu. Většinu nocí tráví pohromadě, Mila se prakticky nastěhovala do Ashtonova domu," řekl zdroj.

Herci chtějí co nejdéle udržet vztah v utajení kvůli devětačtyřicetileté Demi Moore, s níž se Kutcher právě rozvádí. Ta se jen těžko z rozchodu vzpamatovává a zjištění, že už má Kutcher novou přítelkyni, by mohlo vést k jejímu dalšímu zhroucení.

Ashton Kutcher s manželkou Demi Moore Na konci 90. let hráli Kunisová a Kutcher zamilovaný pár v seriálu Zlatá sedmdesátá.

Osmadvacetiletá ukrajinská rodačka Mila a o šest let starší Ashton se přitom znají od počátku svých hereckých kariér, když v roce 1998 oba uspěli na castingu seriálu Zlatá sedmdesátá, kde hráli zamilovaný pár.