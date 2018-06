Grahamové se nelíbí označení plus size, chce být modelka kyprých tvarů

„Myslím si, že spojení ‚plus size‘ je ženám nepříjemné. Myslím, že když ho použijete, ženy pak zařadíte do nějaké škatulky. Že nezdravě jedí, necvičí, nepečují o sebe, nevěří si. A přitom nic z toho není pravda,“ řekla Grahamová v pořadu CBS Sunday Morning s tím, že i modelky, které prosazují ženské tvary, se musí udržovat v kondici.

Spíš než označení modelka nadměrných velikostí či plus size se jí více líbí spojení modelka kyprých nebo ženských tvarů.

S dalšími modelkami nechtějí být reklamou na obezitu, jak to někdy může vyznívat. Některé její výrazně silnější kolegyně jako například Tess Hollidayová často označením plus size zakrývají právě nezdravá kila navíc.

Ashley Grahamová ale zdůraznila, že její prioritou je, aby ženy své tělo milovaly takové, jaké je. „Nejde jen o nějaké kilogramy navíc, ale i další věci, které nám příroda a osud nadělily a nespadají úplně do tabulek módního průmyslu,“ dodala v pořadu CBS Sunday Morning.

Když se modelka před třemi lety poprvé objevila v kampani na plavky, každý to bral jako jednorázovou akci. Kypřejší ženské tvary se však brzo staly trendem a pronikly z magazínů i na módní mola.

Dnes Ashley Grahamová patří mezi desítku nejlépe vydělávajících modelek. Sama však podle svých slov nerada ženám radí, aby se vydaly stejnou cestou jako ona. „Když mě některá dívka požádá o radu, vždy říkám: ‚Proč se chceš stát modelkou? Je to tvůj sen, nebo jen něco, co vidíš v magazínech?‘ Chci, aby každá žena šla za svým skutečným snem, stejně jako já. Pak se jí to může splnit,“ míní.

Prozradila, že její rodiče byli nejdřív skeptičtí k jejím plánům proniknout do světa modelingu. „Oni si uvědomovali, že jsem hezká, ale nemám míry dle požadavků módního průmyslu. Přesto to vyšlo, protože já jsem si to opravdu přála,“ dodala modelka s konfekční velikostí 44.