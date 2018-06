Babička nepřijala mého partnera, protože je černoch, říká Grahamová

Modelka se o nepříjemné situaci v rodině rozpovídala ve své knize. Když svého manžela Justina Erwina poprvé představila své babičce, zažila peklo, které nečekala.

„Když se s Justinem setkali moji prarodiče, viděla jsem na babičce, jak strnula a byla najednou chladná jako kus ledu. Přivítala ho, ale okamžitě se otočila a odešla z místnosti,“ svěřila se Ashley.



„Při našem odchodu se s ním moji prarodiče ani nechtěli rozloučit. Moje babička mi jen řekla, ať mu vyřídím její sbohem,“ doplnila.



Modelka pak neměla chuť se s nimi ještě stýkat. Styděla se za jejich rasistické chování.

„Nikdy předtím jsem ji neviděla takhle se chovat. Byla jsem velmi nepříjemně překvapená, jaká dokáže být. Moje babička se zachovala jako ignorantská bílá žena, která nebyla zvyklá na to, že by ji obklopovali lidé s tmavou pletí. Jsem ale hrdá na svého manžela, který se neurazil, a celou věc bral s nadhledem. Proto jsem si ho také vzala za muže. Je to skvělý manžel,“ sdělila v rozhovoru pro časopis Cosmopolitan.



Ashley se za něj provdala v roce 2010. V té době už se poměry v rodině uklidnily. Modelčina babička Justina přijala do rodiny poté, co si spolu pohovořili po telefonu a vše si vyříkali.

