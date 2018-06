Zvykl jsem si, že se lidé do mě budou navážet, říká Artur Štaidl

„Moji rodiče mě vždycky chtěli ve všem podporovat. Takže když jsem si řekl, že budu dělat hudbu, podporovali mě v jakékoliv hudbě, jaká se mi líbila v tu dobu. Začalo to v podstatě tím, že jsem začal poslouchat Linkin Park a od nich jsem se, nevím jak, dostal k tomu brutálnějšímu stylu,“ řekl Štaidl v Rockcast klubovně.

Artur Štaidl na vystoupení (8. ledna 2016)

Své slavné jméno v kariéře nevyužívá. Kapela si je ale vědoma toho, že jim v jistém ohledu pomáhá.

„Rozhodně se toho nesnažíme využívat. Víme, že počtu zhlédnutí nebo lidí, kteří na nás přijdou, jsme nedosáhli čistě tím, že dáváme videa na YouTube nebo písničky na Bandzone. Že to bylo přes média promované. Ale je to tak, že i špatná reklama je reklama. Nesnažíme se toho využívat, v podstatě nekomunikujeme s nikým a necháváme to plynout tak, jak to je,“ prohlásil hudebník, který svou kapelu založil s kamarádem ze střední školy Jakubem Machačkou.

Artur Štaidl prý neřeší, co si o něm lidé myslí a co se o něm napsalo v bulváru.

„Já nikoho nepřesvědčuju o názoru. Když mě lidé chtějí poznat, tak se s nimi rád poznám. Když potom na mě změní názor, když se se mnou začnou bavit a mají mě třeba rádi jako kamaráda, jsem jedině rád. Pokud jim zůstane názor, který si vzali z bulvárních článků, mám pocit, že s tím nic nenadělám,“ řekl s tím, že narážky na svou osobu si nikdy osobně nebral.

„Za svůj život jsem si zvykl, že se do mě lidi budou navážet, nebo s tím budou nějaké problémy. Pokud tohle nedělají moji blízcí přátelé, kteří mi to nedělají, tak se s tím nedá nic dělat, a já to musím nějak přežít. Přejdu to bez toho, abych byl naštvaný. Beru to jako věc, která se prostě děje,“ dodal.