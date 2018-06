Artur Štaidl je přínos i komplikace, říkají jeho kamarádi z kapely

Mít v kapele syna zpěvačky Ivety Bartošové a hudebního skladatele Ladislava Štaidla je radost a starost zároveň. Vzbuzuje pozornost. A pochyby, zda o ni lidé nemají zájem právě kvůli němu.

„Nám je jasné, že moje jméno hraje roli ve vyšším počtu zhlédnutí. Zároveň si někteří lidé myslí, že ho chceme využívat kvůli slávě. Nesmysl. Tím, že se o nás mluví a píše kvůli Slavíku, je na jednu stranu nepříjemné, ale na druhou dobré, protože se o nás dozvídají lidé, kteří netušili, že existujeme,“ říká Artur Štaidl v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

Kolega ze skupiny Vojtěch Strnka dodává: „Artur je přínos i komplikace. Na každém koncertu se mezi lidi doprostřed postaví chlap s obrovskou kamerou. Oslňuje nás, vadí nám i lidem. Mnohokrát jsme říkali, jestli by si nestoupl na stranu nebo ať to vypne. Je jasné, že mu jde o Artura.“

„Víte, co mně na tom přijde nejzajímavější? Že je někdo schopen napsat, že si Artur dal někde pivo. To je událost, že si někdo dá ve dvaceti pivo, co? Nebo někam jde s kamarádkou a čteme: Artur má holku. Poprask,“ přidal se další člen kapely Petr Košťál.

„Nezapomínejte, že jsem zvyklý. U nás před barákem opravdu stálo auto novinářů čtyřiadvacet hodin denně,“ doplnil Artur Štaidl kolegy z kapely, která se rozhodla, že nebude dávat rozhovory.

Snaží se tak Artura chránit před pozorností. Což je poněkud schizofrenní, protože muzikanti přece pozornost potřebují. Výjimku udělali pro čtvrteční Magazín DNES, rozhovor vznikl po dlouhém vyjednávání.