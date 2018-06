Aršík s přídavkem

FilatelieLokomotivy, zejména ty historické, jsou podobně jako stará auta či letadla vděčným filatelistickým námětem. V nedlouhé sedmileté historii českých poštovních známek se v květnu objevily už podruhé. Prvně to bylo v roce 1995, kdy vyšly dvě známky (v hodnotě 3 a 9,60 koruny) při příležitosti 150. výročí železniční trati Olomouc - Praha a příjezdu prvního vlaku do hlavního města. Autorem obou byl Jiří Bouda, který se už léta specializuje na železniční tematiku také ve volné tvorbě i jako ilustrátor. Stejný výtvarník byl pověřen vytvořením letošního dvouznámkového "mašinkového" aršíku, vydávaného v souvislosti s květnovou pražskou Konferencí evropských ministrů dopravy. Právě tuto událost připomínají zkratky CEMT (francouzská), respektive ECMT (anglická) ve středovém kuponu aršíku, který zobrazuje na mapě České republiky hlavní železniční koridory vedoucí přes naše území. Aršík je však výjimečný především zpracováním obou známek - jde totiž o první české exempláře, které mají postranní kupon, tedy jakousi přídavnou část známky bez vyznačené nominální hodnoty i bez označení státu a autorů známky (Boudovy kresby převedl do rytiny Bohumil Šneider; známky byly vyrobeny ocelotiskem z plochých desek - černá barva - v kombinaci s vícebarevným ofsetem). Kupony samy o sobě tedy nemohou sloužit k frankování zásilek, zatímco druhé části známek - ty s vyznačenou osmikorunovou či patnáctikorunovou hodnotou - platí v poštovním styku i samostatně, bez kuponů. Z filatelistického hlediska jsou ovšem zajímavé právě známky vcelku, dvoudílné. Vlakový námět k "dlouhatánskému" pojetí známek přímo vybízí a Jiří Bouda nabídnuté příležitosti beze zbytku využil. Na horní, historické známce zobrazil vlakovou soupravu, jíž vévodí první parní lokomotiva vyrobená u nás, byť na základě rakouské dokumentace. Byla to tendrová lokomotiva 197.82 (podle pozdějšího značení ČSD 310.10), která vyjela v dubnu 1900 z První českomoravské továrny na stroje v Praze-Libni a dostala příznačnou přezdívku Na zdar. Výjev na dolní "nádražní" známce symbolizuje železniční dopravu současnosti a budoucnosti, když její okorunovaný díl představuje dvousystémovou (tzn. že může využívat stejnosměrného i střídavého proudu, které se oba vyskytují na českých tratích) elektrickou lokomotivu typového značení 371. Tyto stroje vyráběla v 80. letech plzeňská Škodovka s původním očíslováním 372; přečíslovány byly při nedávné rekonstrukci, která směřovala ke zvýšení jejich maximální rychlosti na 160 km/h, aby mohly být využívány na hlavním tahu mezi Děčínem a Břeclaví. Na levém kuponu, na sousední koleji, je pak zobrazen prototyp řídícího vozu vlakové jednotky řady 680, který vyvíjelo a mělo vyrábět ČKD Praha. Z toho však sešlo (vlak s výkyvnými vagony nejspíš dodají Italové), takže kupon nepředstavuje budoucnost české železniční dopravy, ale spíše krizi tradičního českého průmyslového odvětví. Ovšem filatelisté (asi jako jediní) mohou mít z téhle rarity radost.