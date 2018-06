Arquette se už ke Coxové zřejmě nevrátí, našel si novou lásku

Arquette poznal McLartyovou na party na lodi letos v červenci. Do půvabné reportérky, která točí rozhovory s celebritami pro televizi CBS, se hned zamiloval. "Snažíme se vídat co nejčastěji," řekl.

Christina McLartyová

"Nejsem z těch, co běhají za různými děvčaty. Chci někoho, s kým mi bude dobře a komu bude dobře se mnou," dodal herec.

Ještě nedávno přitom prohlašoval, že by chtěl manželství s matkou své jedenáctileté dcery zachránit. Teď ale tvrdí, že vztah s Coxovou je "na úrovni přátelství".

Coxová s dcerou Coco ho chodí podporovat do show Dancing With The Stars, kde herec nyní soutěží v tanci s dalšími celebritami. "Moc to pro mě znamená, že Courtney a Coco jsou dnes zde," řekl Arquette při vystoupení.

David Arquette v soutěži Dancing With The Stars Courteney Coxová s manželem Davidem Arquettem

Pak už ale spěchal za svou novou láskou Christinou. I ona je rozvedená. Její manželství s Joem Francisem vydrželo pouhé čtyři měsíce.