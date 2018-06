Arquette po rozchodu s Coxovou propadl alkoholu, je v léčebně

Devětatřicetiletý David Arquette a o sedm let starší Courteney Coxová oznámili vloni v říjnu, že se po 11 letech manželství rozcházejí. O rozvodu ale zatím neuvažují. Oba prý věří, že se k sobě zase vrátí.

Arquette se ale ani s dočasným odloučením nedokázal vyrovnat a útěchu našel v alkoholu. "Pil jsem teď opravdu hodně. Ale nechci do toho všeho zabředávat, protože je to skutečně velmi osobní, je to traumatizující. Každý se obává a pořád se o mě stará. Když piju, je ze mě maniak. Je to nejtěžší chvíle života, kterou musí člověk projít. Vzbudíte se a realita na vás udeří," přiznal v intimní zpovědi Arquette.

"Courteney mi řekla, že už mi nechce dělat matku. Já tak nějak potřebuju nějakou matku zrovna teď. Potřebuju dívku, která mi donese polévku a ujistí mě, že je všechno v pořádku. Mám to tak rád, ale sám o své dámy pečuju taky," dodal.



Jak napsal časopis People, Coxová manžela v jeho rozhodnutí vyhledat odbornou pomoc podpořila. "Opravdu obdivuji Davida a jeho volbu zvládnout a zlepšit svůj život," prohlásila Coxová. "Miluji ho a podporuji ho."

Sama trávila Vánoce a závěr roku s jejich šestiletou dcerou Coco a svou nejlepší kamarádkou a kolegyní ze seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou, která je také stále sama.

"Obě dvě, Jennifer i Courteney, jsou po letošním roce hodně unavené. Trávily Vánoce společně v klidu a pohodě a zaměřily se pouze na to, aby výjimečné svátky měla především Coco," prozradila kamarádka Coxové. David Arquette svou dceru navštívil na Boží hod.

Coxová a Arquette se setkali v roce 1996 při natáčení filmu Vřískot a a za tři roky se vzali. Spolu se objeví i ve čtvrtém pokračování, jehož česká premiéra je plánována na duben příštího roku.