Arnošt Goldflam zahájil dceři výstavu

"Když člověk zahajuje výstavu své vlastní dcery, musí si dát pozor na to, co řekne. Aby se mu nedostalo výtek ani ze strany příbuzenstva, které by mohlo nadávat, že otec věc nedostatečně ocenil a na druhé straně ani ze strany veřejnosti, která by zase mohla namítat, že se k tomu vyjadřuje pochvalně jenom díky určité příbuznosti," říká režisér a herec.

U své dcery vyzdvihl smysl pro detail, dekorativnost, subjektivní pohled na věc a především hravost, kterou se prý nejvíce podobají. "Já byl svého času označen kritikou za infantilního režiséra. Naším společným rysem se Sylvou je tudíž jakási dětinskost. V jistém smyslu bychom si oba mohli přát, aby to tak i nadále zůstalo," říká Arnošt Goldflam.

Jeho dcera má malování jako koníčka. Jinak pracuje jako servírka v kavárně. "Dělám vlastně všechno možné," prozrazuje Sylvie, která je ze čtyř dětí. "Táta má kromě mě ještě tři syny, moje nevlastní bratry," naznačuje rodinné vztahy dcera slavného otce, která obrazům názvy nedává. "Kreslím tak, jak to cítím, a myslím, že každý si na mých obrazech najde to, co potřebuje i bez pojmenování," říká Goldflamová.