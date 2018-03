Arnold Schwarzenegger podstoupil operaci srdce, jeho stav je stabilní

Schwarzenegger se podrobil v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai plánované výměně srdeční chlopně pomocí katétru. Během operace, která byla částečně experimentální, ovšem nastaly komplikace, uvedl TMZ. Museli mu proto otevřít hrudník. Lékaři s komplikacemi ale podle serveru údajně počítali.



Někdejší hvězda akčních filmů, známá mimo jiné ze série o Terminátorovi, už v roce 1997 podstoupila v Mexiku výměnu aortální chlopně. Lékaři to sice nepovažovali za nezbytně nutné, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je ještě mladý, a s ohledem na to, že později by byl zákrok stejně nutný.

O zákroku promluvil mimo jiné v roce 2001, když měl po nehodě na motocyklu zlomených šest žeber.

„Hrozně to bolelo, mnohem víc než operace srdce. Zlomené žebro je to nejhorší,“ prohlásil tenkrát hollywoodský herec s rakouskými kořeny.