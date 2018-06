Čtyřiašedesátiletý Schwarzenegger se objeví v hlavní roli filmu jako šerif malého městečka bojující s narkomafií. Během natáčení v Albuquerque v Novém Mexiku dostal Arnold ránu do čela.

"Rozbil jsem si dnes trochu čelo. Děkuju lékařskému týmu, který mě dokázal vrátit zpět do akce po hodince ošetřování,“ napsal Arnold na Twitteru.

Jak přesně ke zranění došlo, herec neprozradil. Natáčení to ale nijak nepoznamenalo. Film Last Stand by se měl v kinech objevit příští rok.