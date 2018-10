Uplynul rok od MeToo, Schwarzenegger se omluvil za sexistické chování

„Když se podívám zpět, šel jsem přes čáru několikrát, ale byl jsem tím prvním, kdo se vždy omluvil. Cítím se kvůli tomu špatně a omlouvám se znova. Když jsem se stal guvernérem, chtěl jsem si být jistý, že nikdo, včetně mě, neudělá takovou chybu. Proto jsme šli na kurzy sexuálního harašení, abychom to jasně chápali, jak z pohledu práva, tak z pohledu běžného chování, co je přijatelné a co není,“ svěřil teď Arnold magazínu Men’s Health.

Ačkoli se dopouštěl přestupků vůči ženám, nikdy to prý nebylo nic, co by bylo možné považovat za zločin. Úctu k ženám má prý díky své rakouské matce.

„Jsem chlap. Nikdy bych nezměnil pohled na to, kdo jsem. Žena, kterou jsem miloval nejvíce, je moje matka. Respektoval jsem ji a byla to úžasná žena. Vždy jsem si proto vážil žen,“ věří Schwarzenegger.

MeToo slaví rok

Kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo vypukla 15. října 2017, jako reakce na aféru filmového producenta Harveyho Weinsteina. Deník The New York Times před rokem zveřejnil článek, podle kterého se Weinstein dopustil sexuálního obtěžování. Weinsteina následně obvinilo kolem 70 žen včetně celebrit jako Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolie nebo Uma Thurmanová.

V souvislosti s kauzou zveřejnila herečka Alyssa Milano 15. října na Twitteru výzvu, aby si všichni, kdo se někdy za svůj život stali obětí sexuálního obtěžování, přidali na své sociální sítě dvě slova v jednom hashtagu #MeToo (“já také“). Do sdílení zážitků se zapojila kromě žen i řada mužů, postupně se začaly objevovat i příspěvky od těch, kteří se v minulosti sexuálního obtěžování dopustili.

Skandál se dotkl také režiséra Woodyho Allena, kterého adoptivní dcera znovu obvinila z pohlavního zneužití v době, kdy jí bylo sedm let. Herec Anthony Rapp uvedl, že když mu bylo 14, pokusil se ho svést oscarový herec Kevin Spacey. V tisku se mimo jiné objevily nelichotivé informace také o oscarovém herci Dustinu Hoffmanovi, který měl před 32 lety sexuálně obtěžovat tehdy sedmnáctiletou filmovou praktikantku Annu Grahamovou. Některé herečky obvinily z obtěžování i hvězdu akčních snímků Stevena Seagala.

Jedním z nejvýznamnějších filmařů, na které měla kampaň výrazný dopad, byl Roman Polanski, který byl letos spolu s komikem Billem Cosbym vyloučen z americké Akademie filmových umění a věd. Cosby byl letos v září odsouzen ke třem až deseti rokům vězení za zdrogování a znásilnění své někdejší přítelkyně v roce 2004 a je tak označován za první odsouzenou celebritu od propuknutí kampaně.