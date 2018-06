Schwarzenegger: Návštěva manželského poradce byla životní chybou

Schwarzenegger se s manželkou rozešel pětadvacet let po svatbě, když na něj prasklo, že spal s bývalou hospodyní Mildred Baenovou v době, kdy s Marií počal jejich nejmladšího syna. Baenovou v té době oplodnil též.

Krach manželství považuje Schwarzenegger za svou největší životní prohru. „Měl jsem osobní nezdary, ale tohle byl bez pochyb ten největší a mé největší selhání,“ řekl v rozhovoru s Howardem Sternem.

S manželkou se snažil vztah zachránit a šel do manželské poradny, jak se v Americe, kde má každý úspěšný člověk svého terapeuta, sluší. Ale nevzpomíná na to rád.

„Myslím, že by lidé měli vyhledat pomoc, když ji potřebují. Nejsem proti tomu. Ale v mém případě to vůbec nepomohlo,“ říká Schwarzenegger. Dokonce to označil za životní chybu.

„Byla to největší chyba, jakou jsem kdy udělal, protože ten chlap byl opravdu pytel s**ček. Řekl víc kravin a nesmyslů… Bylo to totálně kontraproduktivní pro budoucnost našeho vztahu nebo pro jakoukoli naději vrátit se k sobě nebo něco takového,“ míní herec.

„Donutila mě k tomu Maria. Šel jsem, ale instinkt mi říkal, že bych neměl, protože jsem věděl, že jsem to podělal já. Nepotřeboval jsem, aby mi kdokoli cokoli vysvětloval,“ říká.

Nemanželský syn Arnolda Schwarzeneggera Joseph Baena už dokončil střední školu.

Své ženě i dětem se prý omluvil, a i když to byla náročná situace pro celou rodinu, nakonec se prý jejich vztahy zlepšily a za to je vděčný. „Ale je to díky pochopení Marie a dětí, ne díky nějakému cvokaři,“ dodal.