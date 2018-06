Schwarzenegger je v Praze. Natáčí reklamu a hlavně sám sebe

Schwarzenegger podle portálu Denní Expres nedaleko Berouna natáčí reklamu. A stíhá také točit sám sebe. Svým fanouškům se už pochlubil několika videi z Karlova mostu nebo Staroměstského náměstí.

Herec se po Praze, kde bydlí v luxusním hotelu, pohybuje na kole. S kamarádem i přítelkyní vyrazili do pražských ulic. Hollywoodská hvězda jízdu na kole považuje už za svoji tradici. Krátce před návštěvou Prahy se na kole projížděl i po Madridu.

„Jednou z mých oblíbených tradic je projížďka na kole v každém městě na světě, které navštívím. Je to fantastické cvičení a není lepší způsob, jak poznat nové místo a navíc potkat mé fanoušky,“ napsal Schwarzenegger na Instagramu.

Herec se hned po svém příletu do Prahy vydal do restaurace na Kampě, kde si dal telecí svíčkovou za skoro 900 korun a láhev růžového šampaňského za čtyři tisíce. O Schwarzeneggerovi je známo, že patří mezi největší vtipálky Hollywoodu (jak zastoupil voskovou figurínu Terminátora, se podívejte zde) a přesvědčil se o tom i personál podniku. Při odchodu se s nimi totiž rozloučil nejslavnější hláškou z Terminátora „I’ll be back,“ tedy „Já se vrátím“.

Arnie si dělá selfie po celé Praze: