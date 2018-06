VIDEO: Schwarzenegger se postavil do muzea místo figuríny a děsil lidi

Muzea voskových figurín nabízí setkání tváří v tvář s hollywoodskými hvězdami a návštěvníci se s nadšením fotí s postavami ze svých oblíbených filmů. Arnold Schwarzenegger se převlékl do své nejslavnější role a lidé žasli, jak je vosková figurína reálná. Dokud na ně nepromluvila. Pak většinou vyděšeně prchali.

Bývalý guvernér Kalifornie se v muzeu dobře bavil šokováním lidí. Pak vyšel i na ulici a jako Terminátor si šel vyzkoušet brýle do místního obchodu. Lidé nevěřili svým očím. Herec se dokonce setkal se svým dvojníkem a dal mu lekci, jak má správně říkat jeho slavné hlášky.

Celá akce ale nebyla jen tak pro nic za nic. Akční hrdina tím chce opět upozornit na svůj projekt mimoškolních aktivit pro školáky After-School All-Stars,pro který shání peníze. V minulosti k tomu natočil video z posilovny nebo nabídl jednomu z přispěvatelů možnost projet se tankem a ničit (více čtěte zde).

„Loni jsem zjistil, že čím víc legrace při propagaci After-School All-Stars je, tím víc vás to baví a tím víc se angažujete. Takže tohle je můj Trojský kůň - dělám bláznivé věci a moc dobře se u toho bavím a přitom upoutám vaši pozornost k něčemu, co je blízké mému srdci,“ vysvětlil Schwarzenegger svůj záměr americkému webu Reddit.

„Není to vyhazování peněz. Poznal jsem, jak silně ovlivňují mimoškolní programy život dětí, a proto jsem začal před více než 25 lety s After-School All-Stars. Mluvil jsem s učiteli, policisty, rodiči a hlavně dětmi samotnými a nikdy jsem se nesetkal s takovou shodou. Ale pořád někteří politici dělají problémy s financováním, protože děti nemají dobře placené lobbisty jako dospělí a rodiče mají moc práce na to, aby o to bojovali. V 70 % domácností pracují oba rodiče, takže 70 % dětí nemá během dospívání dostatečný dohled a lásku od tří do šesti odpoledne,“ dodal.

Schwarzeneggerův program zahrnuje už 326 škol a víc než 72 tisíc účastníků, pro něž pořádá třeba letní atletické a vědomostní soutěže.