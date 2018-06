Arnold Schwarzenegger: Nenáviděl jsem Stalloneho a jeho svaly

Dnes už jsou oba kulturističtí „staříci“ výbornými přáteli, v 80. letech je ale rozdělovala zášť. Bývalý guvernér státu Kalifornie přiznal, že Stalloneho v té době nenáviděl.

„Když jsem viděl Ramba II, viděl jsem Sylvestera bez oblečení a vypadal tak nabušeně. Řekl jsem si, sakra, co dělá v mé kategorii? Jako Rocky byl atletický a vyhlazený, ale teď je to hora svalů. Má na sobě méně tuku než já? Musím ho dostat. Jestli si myslí, že mi zabere můj obor, tak já vlezu do toho jeho a ve filmech ho překonám. Tak jsme spolu začali bojovat,“ prohlásil Schwarzenegger v televizi.

„Byl jako můj soupeř, jehož jsem musel zničit. Soutěžili jsme v tom, kdo bude mít na sobě méně tělesného tuku, kdo zabije více lidí na plátně, kdo zabije lidi neobvyklejší metodou, kdo prodá více lístků v kině, kdo bude mít lepší kritiky. Byla to bitva na život a na smrt asi po deset roků. Lidé se mě ptali, co říkáte na Sylvesterovy filmy? A já odpovídal, že jsou to sračky!“ říká dnes Schwarzenegger s úsměvem.

Oba ale pochopili, že se jim nyní ekonomicky daleko víc vyplatí spolupracovat. A tak spolu natáčejí filmy, z nichž mají oba více peněz než v časech, kdy byli soupeři. Objevili se spolu ve filmech Plán útěku nebo v sérii Expendables: Postradatelní.

Do Schwarzeneggera si ale rýpl i Stallone, a to dokonce ve filmu. Ve snímku Demolition Man mu Sandra Bullocková coby policejní parťačka z budoucnosti oznámí, že Schwarzenegger byl americkým prezidentem a má svou knihovnu, na což Stallone jen obrátí oči v sloup.