Schwarzenegger: Máma se bála kvůli fotkám nahých mužů v mém pokoji

"Moje matka se vždy bála, protože na zdech v mé ložnici viděla obrázky nahých naolejovaných mužů," prohlásil Schwarzenegger v pořadu 30 for 30 Shorts.

Jeho matka proto zavolala rodinného lékaře, aby zjistil, jestli je s jejím synem všechno v pořádku. Bývalý kalifornský guvernér propadl kulturistice už v mládí a toužil se v ní prosadit i přesto, že v rodném Rakousku to nebyl moc populární sport. Málo se o něm vědělo a Schwarzeneggerův otec syna vybízel, aby dělal něco pořádného.

Arnold Schwarzenegger v době své kulturistické slávy

"Říkal mi: Proč nejdeš ven naštípat dřevo nebo lopatou odházet uhlí a neuděláš něco užitečného?," prozradil herec.

Schwarzenegger také přiznal, že v minulosti vyzkoušel zakázané látky. Je však proti dopingu ve sportu.

"Ano, bral jsem steroidy. Tenkrát to bylo víc experimentální. Pak se ale o tom vědělo víc a víc, udělaly se další výzkumy a přerostlo to do růstových hormonů a všech dalších druhů. Myslím, že bychom měli vynaložit veškeré úsilí na to, abychom se zbavili drog ve sportu," dodal herec.

Schwarzenegger později vyhrál nespočet soutěží v kulturistice. Je také sedminásobným držitelem titulu Mr. Olympia a pětkrát získal titul Mr. Universe. Po filmové kariéře hlavně akčního hrdiny se stal guvernérem Kalifornie. Po odchodu z politiky se opět vrátil k filmování.

S manželkou Marii Shriverovou má tři děti. Po odhalení jeho nevěry se služebnou, se kterou má nemanželské dítě, jeho žena hrozila rozvodem. Zatím však k němu nedošlo.