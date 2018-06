Ariel Šaron se sešel s Houstonovou

V Izraeli je s devětatřicetiletou Hustonovou o šest let mladší manžel a zpěvák Bobby Brown a jejich desetiletá dcera Bobbi Kristina.



Přijeli v neděli a zajímají se především o černošské přistěhovalce z USA, kteří do Izraele přišli v roce 1969 a usadili se ve městě Dimona.



Bylo jich asi 2000 a považují se za jeden ze ztracených izraelských kmenů. Jsou vegetariáni, praktikují polygamii a vzájemně se oslovují svatý. Izrael je nepovažuje za Židy.



"Whitney tady chtěla pobýt před natočením nového alba. Chtěla se dotýkat země a být poblíž svatých z Dimony," řekla mluvčí a švagrová Houstonové.



Zpěvačka prý cestu do Izraele kvůli bezpečnostní situaci několikrát odložila. "Připravovali jsme tuto návštěvu dva roky. Chceme, aby Američané pochopili, že Izrael je navzdory všem problémům bezpečné místo," prohlásil jeden z hostitelů.



Situaci komplikoval i fakt, že americká zpěvačka Whitney Houstonová cestuje pokaždé s mohutným doprovodným týmem a pro své lidi a rodinu vyžaduje pohodlné prostory s kompletním servisem.



Jedním ze zásadních požadavků je telefon s tajným číslem a prý i červené koberce v místnostech. Americká hvězda chce v Izraeli pobýt týden a chce také vidět místa spjatá s náboženstvím včetně Zdi nářků, Olivetské hory a Tiberiadského jezera.