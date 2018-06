Argentinka bydlela v hrobce zesnulého manžela, měla tam i internet

"Policie zjistila, že Adriana Villarealová provedla v hrobce s rakví svého manžela jisté úpravy. Měla tam rádio, počítač, internet, křeslo a malý sporák," popsal případ AFP policejní komisař Gustavo Braganza.

Policisty, kteří přišli zjistit, co dělá na hřbitově San Lazaro ve městě Dos de Mayo, uvítala v pyžamu. "V hrobce byla vidět rakev a nabalzamované tělo," dodal komisař.

Osmadvacetiletý Sergio Yede zemřel v roce 2010. Jeho dnes třiačtyřicetiletá manželka, která žije v Buenos Aires, s ním ale v hrobce nebydlí trvale.

Policistům řekla, že jezdí manžela navštívit třikrát do roka a vždycky s ním zůstane tři nebo čtyři noci. "Když někoho milujete, tak děláte různé věci," vysvětlila. "Můj manžel si to zasloužil a zaslouží si to dál."

Policie to ale vidí trochu jinak. "Někdo, kdo dokáže spát vedle mrtvého, nejspíš není úplně v pořádku," prohlásil komisař Braganza.