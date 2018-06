Aretha Franklinová oznámila, že její zdravotní problém je vyřešen

"Nemíním mluvit o svém zdraví s nikým jiným než se svými lékaři. Ten problém byl vyřešen," řekla Franklinová. Z nemocnice v Detroitu byla propuštěna v prosinci loňského roku po operaci, která podle ní byla úspěšná.

Zprávy o tom, že je nemocná, se poprvé objevily v říjnu, kdy zrušila všechna svá vystoupení. V prosinci přinesl list Detroit News a televize Fox informaci, že zpěvačka trpí rakovinou slinivky, ale ona sama ani její mluvčí to nepotvrdili.

"Nejsem z těch, kdo by moc mluvili o svém zdraví nebo osobních věcech. Je mnoho lidí, kteří o tom budou mluvit, dokud je bude někdo poslouchat. Ale to není Aretha," dodala Franklinová pro Jet s tím, že jen chce, aby fanoušci věděli, že se teď "cítí skvěle a jede dál".

Zdůraznila také, jak moc jí pomohli lékaři, kteří ji provedli vyšetření počítačovou tomografií, i když její problémy vypadaly zpočátku banálně. "Díky bohu za to, protože to odhalilo, kde problém je a všechno ostatní. Pokud se vám děje něco neobvyklého, co víte, že by se dít nemělo, jděte ihned k lékaři. Odhodlejte se zjistit, co se s vámi děje," vzkázala svým fanouškům soulová královna.

Aretha Franklinová je držitelkou osmnácti cen Grammy. V roce 1987 byla jako první žena v historii uvedena do rock-and-rollové síně slávy. Vyhrála anketu časopisu Rolling Stone o nejlepší hlas rockové historie. Zpívala i při inauguraci prezidenta Baracka Obamy.