Architekt Kaplický si tajně vzal filmovou producentku

"Novomanželce jsme popřáli, aby pana Kaplického především psychicky podporovala v současném sporu o jeho projekt," uvedla Nováková.

Kaplický před dvěma týdny vyšel z ankety Magazínu MF DNES jako nejcharizmatičtější Čech - i přesto, že dnes má britské občanství. "Ženy dostává kombinací šedivých vlasů, hlubokých vrásek, výrazného nosu, symetrické tváře a uhrančivého pohledu. Přestože věkem spíš odpovídá kategorii moudrého starce, sálá z něj neoddiskutovatelný sex-appeal," uvádí Magazín.

Kaplického práce získaly ve světě četná ocenění. V Česku do letošního jara moc známý mezi laiky nebyl. Poté, co v březnu vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž na stavbu nové budovy Národní knihovny, vešel do širšího povědomí. Vznikl o něm i filmový dokument s názvem Profil, který natočila právě jeho manželka, Eliška Fuchsová.

Kaplický se narodil 18. dubna 1937 v umělecké rodině - jeho otec byl malíř, sochař a architekt, matka kreslířka. V Praze také vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a poté krátce působil na volné noze. Než si udělal v Británii své vlastní jméno, spolupracoval s věhlasnými architekty.