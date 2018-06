Archeologové odkryli stopy vily patřící zřejmě Ovidiovi

Narazili totiž především na téměř netknutou mozaiku o ploše pět a půl metru čtverečních, která zdobila podlahu jídelny, kde kdysi básník hodoval. Kromě černobílých kamínků zobrazuje mozaika i barevnou hlavu služebníka boha vína Bakcha. Jeho hlavu zdobí vavřínový věnec a nad ním je nápis Víno otevírá srdce vášni, připomínající Ovidia.

"Mozaika je jediná vzpomínka, která z vily zůstala," řekl římský archeolog Gaetano Messineo. Podle Messinea spočívá klíč k identifikaci vily ve verších, které Ovidis napsal v 1. století před naším letopočtem, kdy žil v nuceném exilu. Básník, tesknící po domově, popisuje svou vilu shlížející na Tiberu v místech, kde se sbíhají dvě významné komunikace: via Cassia a via Flaminia. Je to přesně tam, kde nyní byly objeveny ruiny antického domu.

"Je to zcela jistě Ovidiova vila. Ovidius je naprosto důvěryhodný zdroj," tvrdí Messineo. Je také přesvědčen, že mozaika bude v budoucnu zpřístupněna veřejnosti, byť v její těsné blízkosti vyrostou nové budovy.

Další člen archeologického dozoru, Raffaella Tioneová, ale připomíná, že kdyby se archeologům nepodařilo prosadit sondážní výkopy, mozaika by zcela jistě skončila pod nějakou stavbou: "klidně by ji bez přemýšlení zakryli," tvrdí. Nakonec ale se smíchem poznamenává, že je vlastně dobře, že zde bude stát komplex pro svoz odpadků, protože "to alespoň zaručí, že mozaika zůstane čistá".