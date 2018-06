Archeologové našli lícní kosti neandertálce

Naproti tomu význam před rokem na stejném místě nalezených tří kostí člověka z doby ledové zatím nebyl objasněn. Kosti jsou totiž pro typického neandertálce příliš křehké a buďto patří mimořádně subtilní neandertálské ženě, nebo dosud neznámé, prvotní formě současného typu homo sapiens.

Pokud by se potvrdila druhá hypotéza, šlo by o epochální nález, který by přítomnost moderního člověka v Evropě posunul k časové hranici 44 tisíc let před naším letopočtem.

Možná by také umožnil vyřešit spornou otázku, zda je moderní člověk s neandertálcem příbuzný a v podstatě jeho potomkem, nebo zda pochází z jiné větve hominidů.

Lokalita historických nálezů v Neandertalu sloužila několik desetiletí jako vrakoviště automobilů a teprve poměrně nedávno byla vyklizena a věnována opět vědeckému výzkumu.