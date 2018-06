Arafat skromně oslavil své sedmdesátiny

Ve středu, kdy ho údajně překvapivě navštívila skupina palestinských dětí, udělal výjimku a vyšel je ze svého úřadu pozdravit. "Děkuji vám z celého srdce za tak milou návštěvu. Doufám, že jeden z vás jednou vztyčí palestinskou vlajku nad zdi Jeruzaléma," řekl Arafat. Na dotaz, co by si přál k narozeninám, odpověděl, že by se chtěl jednou pomodlit v Jeruzalémě jako hlavním městě palestinského státu.

Pro mnoho Palestinců je Arafat symbol jejich boje za domov a vlastní stát, i když ho za jeho praktickou denní politiku často kritizují. Přes neustále se opakující zprávy o jeho zhoršujícím se zdravotní stavu palestinský vůdce nic nemění na svém nabitém pracovním programu, včetně častých cest do zahraničí a nočních setkání.

Posluchači rozhlasu Hlas Palestiny mu ve středu od časného rána přejí dlouhý život. "Víme, že i v sedmdesáti stále zůstává dost silný na to, aby dokončil svou práci," vyjádřil obecně přesvědčení Palestinců posluchač z Hebronu.