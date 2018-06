Aperitiv znamená pro Italy chvilku oddechu

PITÍ"Andiamo a prendere un aperitivo" (půjdeme na aperitiv) - je jednou z okřídlených vět každého Itala. Ve všední den to znamená chvilku oddechu při každodenním pracovním stresu. V sobotu či neděli krátká příležitost k poklábosení s přáteli.Málokterý Ital si dá aperitiv v restauraci před obědem či večeří. Aperitiv se konzumuje (podobně jako ve Francii) v baru. Italský bar je v italských společenských vztazích něco, jako kdysi byla hospoda ve střední Evropě. Hlavní rozdíl je v tom, že v drtivé většině případů se aperitiv konzumuje vestoje, a proto zastávka v baru je povětšinou krátká a probíhá ve dne. Samozřejmě že k aperitivu patří zelené olivy nebo chipsy. Tento zvyk se v Itálii dodržuje alespoň dvě století, postupem času se jen mění styly a druhy aperitivů. Rodištěm italského aperitivu je v 18. století Turín. Z celé řady kdysi slavných značek zůstala dnes tři světoznámá jména: Campari, Cinzano a Martini. Cinzano se pije v zahraničí mnohem více než ve vlasti, a tak se o přízeň Italů dělí campari a martini. Popisovat chuť obou slavných nápojů by bylo zbytečné. Spíše je třeba mít na paměti, že koktejly martini znají Italové povětšinou jen z amerických filmů či literatury - oni sami je příliš rádi nepijí, protože se obávají míchání různých chutí a podnapilosti. Jistou výjimku tvoří pouze lehké koktejly obsahující rum a ovocné šťávy. Italové mají k alkoholu jiný vztah než ve střední, severní či východní části Evropy. S výjimkou severovýchodní Itálie (Benátky, Terst, Udine ap.) má průměrný Ital k opilému člověku odpor, protože jej považuje za osobu neschopnou se ovládat a kontrolovat. Proto povětšinou pije alkohol ve větším množství pouze při obědě či večeři. I řidiči se klidně napijí a "foukání do balonku" je na Apeninském poloostrově téměř neznámá věc. Pro ty, kteří alkoholu vůbec neholdují, se od 50. let v celé Itálii rozšířil zvyk tzv. analcolico, aperitivu bez alkoholu, prodávaného v malých lahvičkách. Campari, San Pellegrino, Crodino a početné další velké značky vyrábějí silně nahořklé nápoje, které povzbuzují chuť k jídlu. Dovážené aperitivy (sherry, portské, pastis ap.) se v Itálii nikdy příliš neprosadily. Konkurence s francouzskými výrobky nicméně vedla ke značnému zlepšení kvality italských šumivých vín (tzv. spumanti). Jeden typ italského šampaňského slaví v posledních letech obrovské úspěchy jako aperitiv. Je to tzv. prosecco - suché šumivé víno pocházející z oblasti Veneto (Benátsko). Prosecco di Conegliano, Prosecco di Valdobbiadene, Prosecco di Conegliano jsou jména dnes nejoblíbenějších druhů tohoto aperitivu.Co je to vermut?V povědomí Středoevropana se italským aperitivem rozumí především vermut. Mezi vermuty se však řadí pouze Cinzano (navíc kromě bitteru) a Martini. Vermut (v italštině často vermouth - odvozený z francouzštiny) je však také německým označením pro absint, aromatickou rostlinu, z níž se v 19. století ve Francii vyráběl likér. Ten způsoboval návyk a doprovázel často nešťastnou existenci početných umělců a básníků oné doby. Právě absint má při výrobě aperitivů svou nezastupitelnou roli. Spolu s utajenou směsí aromatických rostlin se přidává do sladkého, povětšinou muškátového vína. Vzniká tak Cinzano nebo Martini Rosso (Martini Dry absint neobsahuje).