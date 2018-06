Antony Hopkins: Kidmanová mě nevzrušuje

Anthony Hopkins, o jehož heterosexualitě nikdo nepochybuje, se nedávno otevřeně přiznal, že milostné scény s pětatřicetiletou Kidmanovou pro něj byly značně nepříjemné. Lepá hollywoodská diva australského původu ho prý totiž vůbec nevzrušuje. Naopak! Už při čtení scénáře Anthonyho údajně děsilo, že se jí - nahý - bude muset dotýkat.

Hvězdná dvojice, patřící mezi nejžádanější filmové herce světa, si zahrála milence v nedávno dokončeném romantickém dramatu The Human Stain.



Sir Hopkins roli nakonec přijal, ale sám se dlouho rozhodoval, zda milostné scény vůbec "přežije". Nemá je totiž právě v lásce a kaštanově hnědá kráska Nicole ho prostě nebere. Přestože mu mnozí kolegové, a možná i většina mužů světa, záviděli, Anthony zůstával ledově chladným profesionálem.



Na přetřes přišly milostné doteky s Kidmanovou i při Anthonyho účasti v americké rozhlasové show Howarda Sterna. Hopkins totiž neváhal odlehčit vzpomínky na natáčení několika žertíky. Když se Howard otřel o lechtivé stránky ze scénáře filmu, odvětil Anthony slovy: "Ne, nikdy jsem se během natáčení nevzrušil. Je to jen práce. A navíc, nevidím na natáčení erotických scén nic sexy."



Stern mu však vzápětí uštědřil další rýpnutí, když se Hopkinse otázal, jak se cítil při "ohmatávání" mladé, krásné a navíc volné krásky. "To že jsem dělal?" zeptal se Anthony a dodal: "Pokud vím, ty scény nebyly o ohmatávání."

Nejspíš ale za nepříjemné pocity při natáčení nemůže Kidmanová, ale spíš Hopkinsův již dříve proklamovaný vztah k ženám. „Ženy mě vždycky tak trochu děsily," přiznává se. "Proto jsem také nikdy nebyl dobrým manželem ani otcem. Od svého mládí jsem samotář a s věkem se to ještě zhoršovalo. Nejdůležitější ovšem je, že jsem spokojený," tvrdí Hopkins. Letos na jaře skončilo rozvodem i jeho manželství s druhou ženou Jenni Lyntonovou. Ta už léta žije v Anglii, zatímco Anthony v Kalifornii.