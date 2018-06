Antonio věnuje Melanii k Vánocům vilku u moře

Jak sám přiznal, pustil Antonio myšlenku na definitivní návrat do své španělské domoviny z hlavy v době, kdy poznal svoji současnou ženu. "Blesklo mi sice párkrát hlavou, že bychom se do Evropy mohli odstěhovat oba, ale asi by to nešlo," řekl herec. Už se prý smířil s tím, že kalifornské město Los Angeles zřejmě zůstane domovem hvězdného hereckého páru ještě pár let.

Hlavním důvodem jsou děti Melanie Griffithové, které zde navštěvují školu. "Melanie mi přispěla do života tolika novými zážitky, že má chuť vrátit se do Španělska je už prakticky tatam. Z rodinných důvodů by stejně stěhování nepřipadalo v úvahu. Když jsem potkal svoji ženu, měla dvě děti dvou různých otců. Snažil jsem se jí pomoci, jak se dalo, a tak jsem obětoval i svoje rodiště, aby děti mohly dostudovat v Americe a nemusely za námi létat tisíce kilometrů daleko. Zůstanu tu proto tak dlouho, dokud se manželčiny děti nepostaví na vlastní nohy," prozrazuje Antonio, který má společně s Melanií pětiletou dceru.

Vize několika dalších let strávených ve Spojených státech ovšem nebyla pro herce žádným důvodem k tomu, aby se přece jen nepoohlédl po skvostném hnízdečku lásky a posléze místečku na stáří v rodném Španělsku. Podle všeho Antonio už letos na Vánoce obdaruje svoji ženu opravdu nádherným dárkem. "Objevil jsem přímo u Středozemního moře překrásnou vilu, která se určitě zalíbí i Melanii. Vše kolem je již vyřízeno a nyní jen stačí podepsat kupní smlouvu. Pak nechám celý dům zabalit, ovázat obrovskou stužkou a daruji ho své ženě k Vánocům za lásku, kterou naplňuje mé srdce," dodal herec s úsměvem.