VIDEO: Syn Martiny Gavriely miluje svou školu, moc si ji ale neužije

Antonio ještě před vypuknutím nového školního roku prozradil, že se na svou školu velmi těší a není nic, co by na ní měnil. Nechodí ovšem do klasické základní školy s třiceti spolužáky ve třídě.

"Je jich ve třídě jen devět a mají dvě paní učitelky. Skoro pořád si hrají," popsala Martina Gavriely.

Její syn měl v klasické škole problémy s učením a vzhledem k velikosti třídy mu bývalá učitelka nemohla věnovat čas navíc, který potřebuje.

Marcus Tran a Martina Gavriely s dětmi

Brzy ji ovšem opustí. Gavriely odjede i s přítelem Marcusem Tranem do Austrálie. Jeho tamní škola bude velmi podobná té současné.

"Tady je ta škola speciální, ale všude ve světě je to normální. Nemají takové školství jako my. Je normální, že jich je míň a učitelky se jim věnují. Nebude mít třeba dvě učitelky, ale všechno to je formou hry. Mají jinak dané lavice, nejsou přísné diktáty, děti nejsou vystresované," myslí si Gavriely.

Její syn se do nové školy příliš netěší a přiznává, že se mu bude stýskat. Ale Martina Gavriely je přesvědčená, že si tam brzy zvykne a naučí se jazyk, což bude pro něj velká výhoda.