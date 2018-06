Rozvod, mladší milenka a teď škola. Banderas je znovu studentem

„Co tady dělám? Vzdělávám se. Dospěl jsem do fáze, kdy jsem natočil 92 filmů. Nepřestanu s tím, budu dál točit, produkovat a chci víc režírovat. Ale jsou ještě další věci v mém životě, které mě zajímají,“ řekl herec školnímu magazínu 1Granary.

Design a návrhářství se rozhodl studovat poté, co představil svůj parfém Puig. Svět parfémů má podle něj k módě velmi blízko.

„Dostal jsem se do studia s modely oblečení. Udělal jsem dvě výstavy, a začal jsem víc a víc chápat důležitost toho co nosíme, barev, význam linií, které mají něco sdělit,“ prohlásil herec.

K dalšímu kroku ve svém profesním životě se rozhodl také po turbulencích v tom osobním.

„V loňském roce můj osobní život vjel do zatáčky, a rozhodl jsem se do některých věcí vrhnout po hlavě. Už delší dobu jsem o tom uvažoval a teď jsem se rozhodl založit společnost Antonio Banderas Designs, která zahrnuje moje parfémy, které jsou na trhu už 19 let, ale zabředl jsem navíc do světa brýlí,“ řekl Banderas. Chtěl by také navrhnout pánskou kolekci oblečení inspirovanou jednou legendární postavou, již ztvárnil před 17 lety.

„Je jedna věc, kterou miluji a která z pánského oblečení dávno zmizela, a já bych s ní chtěl experimentovat. Kápě. Myslím, že nabízí neuvěřitelné možnosti. Jsou velmi pohodlné. A je to svým způsobem logické, že je to kápě. Nosil je Zorro!“ dodal Banderas.