Antonio Banderas: Exmanželku budu milovat do konce života

„I když jsme rozvedení, je mou rodinou a budu ji milovat do konce života. Jsme v kontaktu mnoho let a dokázali jsme se rozejít velmi elegantně. Naše děti z toho měly radost a to je pro nás oba velmi důležité. Děti jsou naší prioritou číslo jedna,“ uvedl Banderas v rozhovoru pro magazín People.

Herec také prohlásil, že příliš nefandí rozchodům, které končí nenávistí a zatrpklostí bývalých partnerů.

„Navždy budeme přáteli, doufám. Mluvíme spolu často a jsem šťastný, že nepatříme mezi mnohé páry, které jsou po skončení manželství zahořklé a na sebe naštvané. Nevidím k tomu důvod. Je mnohem lepší zkusit si pamatovat a vážit všech těch nádherných a šťastných momentů, které jsme spolu zažili. Byli jsme manželi velmi dlouho a věřím, že Melanie chce zůstat v kontaktu jako já,“ dodal.

Rozvod s Banderasem byl pro Griffithovou konec už čtvrtého manželství. Dvakrát byla provdána za herce Dona Johnsona, s nímž má dceru Dakotu. Pět let byl jejím manželem další kolega Steven Bauer, se kterým má syna Alexandra. Pár se rozvedl v roce 1987.

Banderas je rozvedený dvakrát. S první ženou, španělskou herečkou Anou Leza, se rozvedl po devíti letech v roce 1996. Měsíc po rozvodu si vzal Melanie Griffithovou, se kterou už rok chodil. Ale ani toto manželství mu nakonec nevyšlo.

