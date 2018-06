Antonio Banderas změnil image a ukázal se s novou přítelkyní

Banderas a Griffithová oznámili rozvod letos v červnu. Byli spolu 18 let, během nichž prošli těžkými časy spojenými hlavně s hereččinými problémy s alkoholem. Antonio Banderas však zdůraznil, že její závislost nebyla důvodem k rozvodu (více čtěte zde).

Možná byla důvodem nizozemská investiční poradkyně Nicole Kempelová, jež je jeho novou partnerkou. Vztah s ní už Banderas netají a vzal ji do rodného Španělska, kde se ruku v ruce procházeli po pláži.

Nová láska má na Banderase dobrý vliv. Už nevypadá jako ten vychrtlý stařík v reklamě na žvýkačky. Nabral svaly a působí zdravěji. Kvůli roli v dramatu Altamira nosí delší vlasy a plnovous, takže skoro není poznat.

Melanie Griffithová se nechala slyšet, že jí single život rozhodně nevadí. „Mé děti už vyrostly. Rozvádím se. Jsem prostě šťastná. Život je fajn. Chystám se dělat spoustu věcí. Budu hrát v lednu na Broadwyi, ale teď to nebude o mé kariéře. Je to prostě skvělá práce a bude to zábava,“ řekla herečka pro Indiewire.

Pro Griffithovou končí čtvrté manželství. Dvakrát byla provdána za herce Dona Johnsona, s nímž má dceru Dakotu. A pět let byl jejím manželem další kolega Steven Bauer, se kterým má syna Alexandra. Pár se rozvedl v roce 1987.

Banderasovi nevyšlo druhé manželství. S první ženou, španělskou herečkou Anou Leza, se rozvedl po devíti letech v roce 1996. Měsíc po rozvodu si vzal Melanie Griffithovou.