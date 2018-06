Nebýt táty, běhal bych za děvčaty, prozradil Antonín Panenka

„Myslím, že je normální, že když nám rodič řekne, co máme dělat, vzdorujeme. Naštěstí jsem věděl, že to se mnou otec myslí dobře. Kdyby nebylo jeho, asi bych fotbal nikdy nehrál. Chodil na všechny moje tréninky, takže jsem prostě musel přijít, i když mě kluci lákali do hospody,“ prozradil Panenka.

Jeho otec závodil na silničních motocyklech, ale kvůli úrazu se věnoval právě svému synovi. „Když byly přípravy, já se šel koupat na hostivařskou přehradu a doma mi pak táta jednu střihnul, že jsem nepřišel na trénink. Do konce života jsem mu nevysvětlil, že jsem o tom tréninku nevěděl,“ vypráví s úsměvem slavný fotbalista.

Díky fotbalu neměl čas na lumpárny a holky ho dlouho nezajímaly. „Kolem mě bylo hodně kamarádů, co měli i talent na fotbal, jenže se tomu moc nevěnovali a raději běhali za děvčaty a vlastně to nikam nedotáhli. Já bych býval běhal taky, kdyby nebylo otce. Pro mě vlastně holky dlouho neexistovaly, byly pro mě velká neznámá. Měl jsem z nich trému a místo rande jsem raději šel s malýma klukama hrát fotbal, což se mi vlastně nakonec vyplatilo,“ dodal Panenka, který se stal jedním z nejslavnějších fotbalistů Československa. A na holky nakonec taky došlo. Našel tu pravou, s níž žije už čtyřicet pět let.

Na tradiční grilování u lídra kapely Olympic Petra Jandy dorazil nejen Antonín Panenka, ale i zpěvák Peter Nagy, akademický malíř Kristian Kodet, hudebník Jakub Smolík a moderátor Karel Šíp. Během akce, kde se nejvíce konzumovalo pivo a jedly grilované steaky, došlo i na fotbálek či hudební vystoupení hostitele.