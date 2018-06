Absolonová riskuje zlomení vazu, Grossová chce hrát a zpívat

Výpravný muzikál Antoinetta mapující osud poslední královny Francie je náročný nejen z pohledu písní a choreografie, ale i kulis. Zvlášť pro představitelku hlavní role Moniku Absolonovou - její hlava totiž skončí na gilotině.

"Technici říkají, že je gilotina vyrobena ze dřeva. Myslím si, že kdyby se to rozbilo, tak mi to krk neusekne, ale mohlo by mi to zlomit vaz. Tuhle roli hraji s Ivou Marešovou, tak si říkám, že by paní producentka mohla popřemýšlet ještě o jedné alternaci," řekla na kameru iDNES.cz Monika Absolonová, která si osud Antoinetty pečlivě nastudovala.

"Už ji mám ráda. Na začátku jsem s tím měla trochu problém, ale tím, jak je ten příběh napsaný a vystavěný, tak ji chápu. Ona byla princezna, byla provdaná někam, kam nechtěla. Podle určitých pramenů neměla bohatý sexuální život, tak měla milence a všechno to byla rozmařilost, protože nebyla šťastná."

V roli Ludvíka XVI. se vedle Romana Vojtka představí i Michal Novotný, pro něhož je tento historický muzikál třetím podobným projektem. "Byl to pro mě třetí muzikál, ale všechny spojuje jedno jméno, jméno režiséra Radka Balaše. Když jsem navíc věděl, že to napsal pan Hubač s panem Vrbou, které jsem měl tu čest poznat osobně, tak je to záruka kvality. Navíc Jiří Škorpík je geniální skladatel, takže nebylo co řešit," uvedl Novotný.



Monika Absolonová jako Antoinetta

Zajímavé je i obsazení dětských hvězd. Vedle dcery Karla Gotta Nelly Sofie se na muzikálu podílí i dcera Stanislava Grosse Natálie, která si premiéru náramně užila. "Moc jsem si to užila, jsem spokojená. Zkoušky nebyly úplně nejlehčí, nejvíc mě potrápila etiketa, kterou jsem se učila asi týden, stejně jako další choreografie," svěřila se s radostí v očích malá hvězda, která v showbyznysu hodlá zakotvit. "Moc bych si přála být zpěvačkou a herečkou. Budu na tom pracovat," uzavřela.

Původní český muzikál uvádí pražské divadlo Hybernia.