VIDEO: 20 zpěváků v jednom. Hudebník předvedl různé úpravy hitu

Američan předvedl své pěvecké dovednosti už na mnohých skladbách. Jednou z posledních je hit In The End od Linkin Park. Rockovou píseň dokázal zazpívat v téměř nepředstavitelných úpravách jako Enya, Beatles, The Doors, Johnny Cash, Backstreet Boys nebo Bob Marley. Finále písničky patří stylu Franka Sinatry.

Hudebník začal s virály, aby podpořil svou produkční společnost Ten Second Songs, která vytváří vlastní skladby pro zvláštní příležitosti.

S podobnými videi slavil nedávno úspěch také Joel Berghult ze Švédska, který dokázal napodobit 14 zpěváků v jednom. Mladík kromě zpěvu hraje na kytaru, basovou kytaru a bubny, a sám tak dá dohromady celou kapelu. Navíc si píše vlastní skladby a vše také sám nahrává.

VIDEO: Mladík umí zazpívat a zahrát 14 zpěváků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Berghult se inspiroval dívkou, jež si říká Smoukahontas, a která zpívá 14 žánrů za dvě minuty.

VIDEO: Talentovaná dívka zpívá 14 žánrů za 2 minuty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo předvedl nejlepší výkon? celkem hlasů: 471