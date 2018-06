Anthony Hopkins se potřetí oženil

Oslava probíhala v Hopkinsově sídle v Kalifornii. Pozváno bylo jen 25 hostů a to včetně jeho osmaosmdesátileté matky Muriel. "Byla to krásná svatba. Anthony vypadal tak šťastně," prozradil jeden z hostů.



Pětašedesátiletý Hopkins požádal svou milou o ruku až téměř po dvou letech známosti.



Zdá se, že se za tu dobu ubezpečil o tom, že Stellu, bývalou majitelku antikvariátu, zaujal on, a nikoliv jeho velký majetek.



Říká se totiž, že herec všechny ženy ve svém okolí podezřívá ze ziskuchtivosti, zvláště po zkušenostech ze svých dvou předchozích manželství.

Rozvod s jeho druhou ženou Jennifer Lyntonovou ho stál více než jedenáct milionů dolarů. Je ovšem pravda, že část těchto peněz jeho exmanželka uložila pro případ, že by měl Hopkins v budoucnu finanční problémy. Podle jejích slov je Hopkins naprosté dítě a jeho budoucí ženě není co závidět.

"Nepřetržitě na sebe bude muset brát odpovědnost za věci, o něž se obvykle stará normální muž. Když s ním jdete na večírek, zapomíná si vzít peníze, což je mu třeba připomínat. Pokud jste s ním, vždycky u sebe musíte mít klíče od domu, šekovou knížku a kapesník," upozornila nevěstu Jennifer, jejíž manželství s Hopkinsem trvalo téměř třicet let.

S Jennifer Lyntonovou se Anthony Hopkins oženil v roce 1973, rok poté, co se po pětiletém manželství rozvedl se svou první ženou Petronellou Barkerovou.