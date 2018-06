Hopkins navštívil svůj rodný dům ve Walesu a nabídl za něj miliony

Pětasedmdesátiletý Anthony Hopkins přijel do Port Talbot se svou pětapadesátiletou manželkou Stellou a dvěma bodyguardy, aby tu obnovil manželský slib v katedrále svatého Davida. Poté se rozhodl navštívit svůj rodný dům.

Majitel domu Chris Trainor všechny pozval dál, protože věděl, že Hopkins v jeho domě vyrůstal. Nečekal ale, že ho bude chtít hollywoodský herec hned koupit.

"Podíval jsem se z okna a uviděl řidiče, kterého znám osobně. Mluvil jsem s ním a on mi řekl, že veze Anthonyho a jeho manželku do Londýna. V tu chvíli Anthony Hopkins vystrčil hlavu z auta a zeptal se, jak se mám. Věděl jsem od předchozího majitele, že se v tomto domě Anthony narodil a strávil tam spoustu let. Tak jsem ho pozval dál," popsal Trainor.

Rodný dům herce Anthonyho Hopkinse v Port Talbotu

"Podíval se po domě a byl tím velmi dojatý. Řekl mi, že se narodil v pokoji mé dcery. V jednu chvíli jeho manželka prohlásila, že by dům moc rád koupil. Dělal jsem si z toho legraci, ale jestli budou dům opravdu chtít, prodám jim ho,“ svěřil Trainor deníku Wales Online.

Hopkins prý majitele domu a jeho rodinu pozval k sobě na návštěvu do Malibu.

"Řekl mi, že mi pošle list se všemi detaily, abychom ho mohli navštívit,“ dodal Trainor.

Hopkinsova manželka Stella pak řekla Trainorovi a jeho ženě Carly, aby zvážili nabídku v přepočtu 5,6 milionu korun, což je za nemovitost v této lokalitě velmi vysoká částka.

Právě v Port Talbot, kde byl Hopkinsův otec pekařem, získal sir Anthony první herecké zkušenosti v místním křesťanském sdružení mládeže. Místní zubař ho navíc inspiroval pro jeho slavnou roli Hannibala Lectera v Mlčení jehňátek.

"Lecter byl sofistikovaný a vzdělaný a mohl být okouzlující, ale schopný působit bolest, aniž by hnul brvou. To mi připomnělo mého zubaře z dětství," řekl Hopkins v jednom z rozhovorů.