Anthony Hopkins natáčí v Chotěšově

Podle produkce jde v podstatě o špionážní komedii, kde Hopkins hraje roli agenta CIA. V komedii nebude chybět zápletka s dvojčaty, honička v autech, pyrotechnické efekty apod. Epizodní roli si po boku Anthony Hopkinse zahraje i český herec Marek Vašut, který ztvárňuje roli agenta KGB.

Režisérem snímku, který vzniká v Praze, v Chotěšově na Plzeňsku a na dalších místech České republiky, je neméně známý George Chumacher, který natočil například druhý díl Battmana, Zemřít mladý s Julií Robertsovou a další smínky.

Podle slov účastníků natáčení je třiašedesátiletá hollywodská hvězda v pohodě. Nemá žádné zvláštní nároky, je discilplinovaný a stejně jako všichni zahraniční herci a část štábu dojíždí do Chotěšova denně z Prahy. Zbylí členové štábu jsou ubytováni v místním chotěšovském hotelu nebo dojíždějí z nedaleké Plzně.

Markéta Maková z produkce řekla, že zatím jde natáčení podle plánu a filmaři by se měli v Chotěšově zdržet do konce týdne. Pak se vrátí na několik dnů do Prahy a pak na další místo v Čechách, které pražská produkce pro natáčení americké akční komedie u nás vybrala. V Čechách by měli točit až do 10. června.

Jak se podařilo zjistit, členové štábu se povětšinou cpou hamburgery a kávou. Natáčí se většinou do šesté večer, v pět hodin ráno se však opět začíná. Američtí filmaři si nemohou vynachválit počasí a vůbec jim nevadí, že jsou pro místní obyvatele velkou atrakcí.

Anthony Hopkins velice pečlivě sleduje dění kolem sebe a nerad vidí fotografie uvěřejněné bez svého souhlasu. Kromě členů štábu s nikým příliš nekomunikuje. Je o něm známo, že miluje samotu . "Po Hannibalovi jsem ve výborné kondici, ale stejně jako on dávám přednost večeřet sám," říká hollywodská hvězda.

Filmoví producenti a režiséři o něm říkají, že pracovat s ním je prostě sen. Také během natáčení v Chotěšově nešetřil režisér pochvalnými výkřiky. "Herectví je pro mne zábava a ne žádná operace mozku," tvrdí Hopkins, který zná scénář do detailu.

Momentálně rozvířil vody svým nejnovějším snímkem Hannibal, který běží v kinech. Od Mlčení jehňátek v roce 1991 po Hannibala natočil pětadvacet snímků, tím šestadvacátým je právě komedie Černá ovce. Zajímavé je natáčení i pro obec samotnou, které přinese 120 000 korun, které investuje do opravy značně zchátralé kulturní památky.

Ta se stala před časem zajímavou i pro francouzské filmaře, kteří zde točili film s Gerardem Depardie. Ten se na rozdíl od svého amerického kolegy nechoval příliš slušně a cudně. V jedné plzeňské restauraci se pustil do bitky s hosty, v další si pak sám v restaurační kuchyni připravoval svůj oblíbený steak a značně posilněn alkoholem si nebral žádné servítky.