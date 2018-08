Býval jsem těžký alkoholik a málem jsem na to doplatil, říká Hopkins

V začarovaném kruhu se motal až do chvíle, kdy pohlédl do očí smrti. Tehdy přestal pít a jeho život i kariéra se tím neuvěřitelně změnily. V roce 1975 potkal ženu z anonymních alkoholiků, která mu otevřela oči a přiměla ho přijít do skupiny. Tím začala jeho doživotní abstinence.

„To se na divadle prostě dělá. Pije se. A se mnou pak byla dost těžká spolupráce, protože obvykle jsem měl druhý den kocovinu,“ přiznala osmdesátiletá hvězda filmu Mlčení jehňátek studentům.

„Popravdě stále nemohu uvěřit tomu, jaký život nyní žiji. Podle všeho jsem měl zemřít někde ve Walesu, opilý... nebo tak něco,“ dodala hollywoodská hvězda, která žije trvale v Los Angeles. Z londýnského Národního divadla utekl Hopkins za Atlantik, dnes je občanem USA.

„Odešel jsem do Spojených států před čtyřiceti lety a už jsem zůstal. Někteří lidé v Británii si myslí, že jsem se nechal koupit, ale to mi je jedno. Jsem plážový povaleč. Užívám si života. Procházím se po pláži, maluji, čtu si a skládám hudbu,“ vyprávěl spokojeně herec s tím, že z Hollywoodu už si dnes spíš jen střílí.