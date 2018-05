Hopkins o odcizené dceři: Nejsem necita. Ona se mnou nic nechtěla mít

„Ne, nebyl jsem necita. Nejsem bezcitný. Její volba je její volba. Udělal jsem to, co jsem mohl, ale když někdo nechce být součástí mého života, v pořádku. Jdi a dělej si, co chceš. Přeju jí všechno dobré, ale nechci mluvit o své dceři. Tyhle věci skončily,“ řekl Hopkins v rozhovoru pro magazín The Times.

Dodal, že kvůli nevydařenému vztahu s jedinou dcerou necítí žádnou vinu. I když mu to lidé vyčítají. „Já tomu nerozumím, ale mě to ani neobtěžuje. Nemůžu zbytečně ztrácet čas tím, že bych to řešil. Nejsem bezcitný, jen si říkám, že tak to prostě je,“ uvedl.

Anthony Hopkins se s první manželkou Petronellou Barkerovou rozvedl v roce 1972, když byly Abigail čtyři roky. Hercova dcera si později změnila příjmení na Harrisonová, aby mohla rozjet vlastní kariéru herečky, divadelní režisérky a zpěvačky. S otcem se nestýkala, přesto se v 90. letech sblížili a dokonce s ním hrála ve filmech Krajina stínů a Soumrak dne. Pak však jejich vztahy opět ochladly.