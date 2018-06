Anthony Delon nemůže svému otci kvůli politice přijít na jméno

Devětačtyřicetiletý Anthony Delon se rozčílil kvůli kontroverzním výrokům svého otce, který podpořil krajní pravici.

"Je to hrozné! Je to herec! Měl by se raději vrátit k filmu a neprosazovat se coby politolog," napsal Anthony Delon v SMS pro pořad Le Grand Journal.

Francouzský herec Alain Delon totiž v rozhovoru pro švýcarský deník Le Matin řekl, že růst vlivu krajní pravice ve Francii a Švýcarsku chápe a podporuje ho. Lidé podle něj už nechtějí poslouchat stejné řeči, ale chtějí akci a změnu.

"Souhlasím, podporuji a velmi dobře rozumím tomu, že Národní fronta a MCG získávají velký význam," řekl herec.

"Le Pen a jeho dcera bojují již léta, ale bojovali poněkud osamoceně. Nyní poprvé nejsou sami. Mají za sebou Francouze. To je důležité. A je také strašně důležité, že to překypuje i v Ženevě," zdůraznil Delon.

Minulý měsíc herec zase vyvolal emoce tvrzením, že homosexualita je podle něj nepřirozená věc. Ostrá slova se nelíbila ani jeho dvaadvacetileté dceři Anouchce, která ho zkritizovala na Twitteru. Delon později tvrdil, že ho špatně pochopili. Prý nemá nic proti homosexuálům a jejich manželstvím. Je ovšem proti adopci dětí těmito páry, protože dítě musí mít otce a matku.

