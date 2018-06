Antalová bude natáčet až do porodu

I když je už v osmém měsíci těhotenství, dojíždí do Prahy natáčet druhou řadu Pojišťovny štěstí. Naopak Četnické humoresky musí počkat.

"Cestování na natáčení do Prahy mám zajištěné autem přímo z domova, takže všechno dobře zvládám. Nejkritičtější bývá období mezi šestým a sedmým měsícem těhotenství a to už mám zdárně za sebou. A jsem ráda," svěřila se Alena Antalová, která hraje v Pojišťovně během svého těhotenství už od samého začátku.

"V Pojišťovně se natáčí jednotlivé díly tak, jak se mé těhotenství ve skutečnosti vyvíjí. Poslední scény se budou točit do půlky října a 2. listopadu už mám termín porodu," říká seriálová Anička.

Natáčení Četnických humoresek musí pro Alenu Antalovou do července počkat. Nová série třinácti dílů se natáčí od října roku 2004 a měla by být dokončena v polovině roku 2006.

"Do té doby musím vypadat tak, jako v původních dílech. Snad to do července stihnu," říká s úsměvem Alena Antalová a přiznává, že role květinářky je pro ní šitá na míru. "Mám velice kladný vztah ke květinám a kdybych nebyla herečkou, určitě bych si pořídila právě květinářství. I když mám v oblibě všechny květiny, přednost dávám těm jednoduchým, například lučním květinám," říká Alena Antalová, manželka podnikatele Josefa Juráčka.