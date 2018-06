Anorektická matka váží méně než její sedmiletá dcera

Problémy s příjmem potravy se u Britky objevily v jedenácti letech, po rozvodu rodičů. Začala se nejdřív přejídat a spolužáci si z ní dělali legraci, protože byla tlustá. Ve třinácti však skoro přestala jíst a drasticky zhubla. Všichni, včetně matky, se zaradovali a Rebecca se cítila šťastnější. Přestala přibírat, přišla však o menstruaci.

"Často jsem byla tak slabá, že jsem nemohla vstát z postele," řekla Jonesová pro magazín Closer.

V devatenácti na univerzitě potkala otce svého dítěte. Jonesová dlouho netušila, že je těhotná a zjistila to až ve 26. týdnu. Lékaři ji nutili jíst kvůli proteinům kuře, ale její žaludek na takové jídlo nebyl zvyklý.

"Můj přítel se mě snažil přimět k jídlu téměř násilím, ale můj žaludek byl zvyklý na malé množství a z pořádného jídla jsem zvracela," prozradila Jonesová.

Během těhotenství byla na dietě z chleba a červené řepy, ale i přes anorexii se jí nakonec narodila zdravá holčička. Po rozchodu s partnerem Rebecca pokračovala v hubnutí a vážila jen třicet kilo.

V současnosti je rozdíl mezi matkou a jejím dítětem ještě patrnější, když si obléknou stejné šaty. Rebbeca je jen o 20 centimetrů vyšší než dcera.

"Jsem hrdá na to, že nosím stejné věci jako Maisy. Je to zvláštní, ale dělá mi to dobře. Nemyslím, že jsem hubená - vždy si připadám větší," prohlásila.

Naopak její dcera má mírnou nadváhu, protože si dopřeje koláče, hranolky a pizzu. Matka jí vysvětlila svůj problém a prý Maisy nechce v jídle omezovat. Jejím snem je, aby si společně vyšly na oběd.

"Bojím se, že neuvidím Maisy vyrůstat," řekla Rebecca. "Ráda bych jedla, neumím si představit nic lepšího, než jít na oběd s Maisy, ale nemůžu."