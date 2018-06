Anorektická dvojčata hubnou od svých 11 let, kvůli tátově poznámce

"Stály jsme nahoře na schodech a slyšely tátu, jak řekl: 'Sakra, ty holky se už mění v ženy, viď? Už jim rostou boky'," prozradila Maria deníku Daily Mail.

Pro většinu lidí by to byla neškodná poznámka, ale dvojčata Maria a Katy uzavřely smrtící dohodu, že nikdy nebudou tlusté. "Vzpomínám si, jak jsem křičela na tátu, že nikdy nebudu mít menstruaci," řekla Katy.

Holky chtěly svým chováním potrestat rodiče. Posedlost počítáním kalorií a hmotností jim ale nakonec udělala ze života na 20 let peklo. Dvojčata vypadají jako kostlivci a mají dětské hlasy. Snaží se ale pochopit, co se vlastně stalo. Obě prohlašují, že měly v podstatě hezké dětství, problémy začaly až v pubertě. Ve snaze být štíhlejší si psaly deník o tom, co všechno snědly, zaznamenávaly si hmotnost a kolik cvičily. Ukrývaly jídlo a pak ho vyhodily.

Několikrát byly na léčení, ale nepomohlo to. Po návratu z léčebny se vrátily k starému způsobu stravování. Teď si znovu uvědomují, že musí se svými životy něco udělat. "Ztratila jsem všechno, život, dům, vlasy, práci, všechno a proč?" ptá se Maria.

"Nemůžu pořádně chodit. Bolí mě záda, mám nepravidelný tep, osteoporózu, chronické bolesti žaludku a slinivky. Beru léky, protože mi nefungují ledviny," dodala Katy.

Dvojčata jsou ze spisovatelské rodiny a vystudované lékařky. Poslední dobou se však jejich stav zhoršil. Ve 33 letech a při výšce 165 centimetrů váží jedna 38 a druhá jen 31 kilogramů. I proto už po několikáté nastoupí na léčení. Chtěly by si najít partnery a mít děti. Zůstává otázkou, jestli to vzhledem k jejich stavu půjde. Dvojčata však tentokrát říkají, že jsou odhodlána nemoc porazit.