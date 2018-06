Anorektická dcera Donatelly Versace bojuje o život

Podle nejnovějších zpráv trpí anorexií a s pětatřiceti kilogramy byla převezena do nemocnice, kde bojuje o život.

Allegra Beck Versace byla na psychiatrickou kliniku se specializací na léčbu anorexie a poruch příjmu potravy převezena záchrankou. Dvacetiletá dívka je na tom podle informací Woman´s Day tak špatně, že je pod permanentní čtyřiadvacetihodinovou kontrolou, je napojena na umělou výživu a infuze.

"Byl to nejsmutnější a nejotřesnější zážitek mého života. Její ruce byly jako ramena svícnu. Její kůže měla nepřirozenou barvu, jakou jsem nikdy neviděl," prozradil mluvčí impéria Versace. Co na to říká její matka Donatella, o tom tisk bohužel mlčí.