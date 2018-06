Anne Hecheová už je zase na kluky

A aby to všem bylo úplně jasné, Hecheová to myslí velmi vážně. Minulý týden dostali přátelé a známí pozvání ke svatebnímu obřadu a večírkovým radovánkám s datem 1. září. Tajemstvím pro všechny však stále zůstává místo konání celé akce.



"Doba, kdy byla Anne lesbičkou, je jen historií. Minulý měsíc trávila hodně času přípravou na obřad. Sháněla všechny nejznámější svatební katalogy a plánovala rozvržení celého slavnostního dne, šaty, jídlo a všechny potřebné propriety. Tento svatební den bude doslova oslavou jejího znovuzrození do světa heterosexuálů," prohlásila nadšeně přítelkyně Hecheové.



Přátelé o své známé s lesbickou historií sem tam utrousí nějaké zprávy. Poslední měsíc se však skutečně všechny informace točí jen kolem toho, že Anne chce být tou nejkrásnější a nejlepší nevěstou, jakou si kameraman Laffoon může přát.





Anne Hecheová s přítelkyní Ellen DeGeneresovou